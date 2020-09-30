Песков объяснил, почему Кремль не будет давать оценок дебатам Трампа и Байдена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль не будет комментировать ход избирательной кампании в Соединённых Штатах, поскольку это сразу станет поводом для обвинений во вмешательстве. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать дебаты первые дебаты действующего президента США Дональда Трампа и кандидата на пост главы государства от демократов Джо Байдена.

«Конечно, фиксируем новые проявления политической культуры, электоральной культуры в США, но комментировать это не хотим, давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как какая-то попытка вмешательства», - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что Москва «никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела США».

Напомним, во время дебатов Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в случае победы на выборах его конкурента. В свою очередь Байден заявил, что действующий лидер является худшим президентом в истории США, и «портит все», а также назвал своего оппонента «щенком Путина» и «клоуном»