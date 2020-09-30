Минпромторг заявил о прослушке в иностранных утюгах Фото: Олег ЗОЛОТО

В России нашли утюги иностранного производства со встроенной прослушкой – в электротехнику был внедрен микрофон неизвестного назначения. Об этом в среду, 30 сентября, заявил журналистам глава департамента радиоэлектронной промышленности российского Минпромторга Василий Шпак.

Представитель департамента отметил, что закладки в электротехнике не являются выдумкой.

- Закладки есть. Мы видели пару утюгов с микрофонами, на вид самый обычные утюги. Но с микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона куда-то передавать информацию, нужен какой-то способ связи, - рассказал Василий Шпак.

Напомним, ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин дал читателям сайта kp.ru несколько полезных советов по безопасности и рассказал об основных признаках прослушки. Так, глюки смартфона, его самовольное выключения, равно как и непонятные щелчки в трубке говорят лишь о проблемах самого устройства, а не о прослушке. А вот пользователям мессенджеров и мобильных приложений следует задуматься о конфиденциальности своих данных.