Минобороны НКР заявило, что число погибших карабахских военных превысило 100 Фото: REUTERS

Число погибших карабахских военных в ходе боев на линии соприкосновения превысило 100. Такие данные привело Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В своем заявление военное ведомство сообщило еще о 23 погибших военнослужащих в боях в зоне карабахского конфликта за текущие сутки. Таким образом с начала боевых действий 27 сентября погибли 104 военнослужащих армии непризнанной НКР.

Напомним, территориальный конфликт в Нагорном Карабахе продолжается более тридцати лет. Как писал сайт kp.ru, очередное обострение произошло в минувшие воскресение, 27 сентября, когда в Минобороны Азербайджана сообщили, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения. В ответ Ереван заявил о «начале наступления» Баку на карабахском направлении.

Стороны уже ввели военное положение и объявили мобилизацию. Во вторник, 29 сентября, Минобороны Армении заявило, что турецкий истребитель сбил армянский самолет. Турция и Азербайджан выступили с опровержением этого заявления. В Баку заявили о применении армянскими ВС ракетного комплекса «Точка-У» в Карабахе.