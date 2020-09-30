Вирусолог назвал главную ошибку россиян, заболевших коронавирусом

Если вы почувствовали симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением, вызовите доктора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главная ошибка заболевших коронавирусом состоит в том, что люди пытаются лечиться самостоятельно, не желая обращаться к врачам. Об этом рассказал руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев, призвав граждан не заниматься самолечением, а в случае недомогания и высокой температуры вызывать врача на дом.

«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет», - такой совет россиянам дал вирусолог в эфире радиостанции НСН.

Специалист отметил, что основным симптомом при заболевании COVID-19 считается потеря обоняния, но этот симптом может быть признаком и других инфекционных заболеваний – например, ОРВИ или гриппа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее известный российский теледоктор Александр Мясников рассказал, при каких симптомах коронавирусной инфекции необходимо ехать в больницу, а при каких можно лечиться дома.