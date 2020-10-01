В Баку заявили об уничтожении карабахских «Градов»

Очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября Фото: REUTERS

Вечером в среду, 30 сентября, министерство обороны Азербайджана сообщило, что в ходе боевых действий на линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе были уничтожены восемь принадлежавших армянской стороне реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте азербайджанского военного ведомства.

Между тем, в Ереване уже выступили с опровержением этой информации. Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян назвал заявление коллег из Баку неправдой.

«Это абсолютная ложь», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, очередное обострение продолжающегося уже более 30 лет территориального конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, когда в Азербайджане сообщили, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. В ответ Ереван заявил о «начале наступления» Баку на карабахском направлении. Стороны уже ввели военное положение и объявили мобилизацию.

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