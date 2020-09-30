«Артиллерийские дуэли и позиционные бои»: Александр Коц рассказал о столкновениях в центре Карабаха

Артиллеристы армии Нагорного Карабаха. Фото: Александр КОЦ

В Нагорном Карабахе продолжаются боевые столкновения армий Азербайджана и Армении. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в настоящее время находится в столице непризнанной республики Степанакерте. Он рассказал об обстановке в самой горячей точке военных действий.

На улице звучит сирена воздушной тревоги. Ее включают по несколько раз в день, когда на подлете к городу силы противовоздушной обороны обнаруживают беспилотники армии Азербайджана.

- Этой ночью, например, были сбиты два беспилотника, как говорят здесь в Министерстве обороны. Они работали над территорией Степанакерта: один ударный, второй разведывательный. И это не редкость, азербайджанская армия достаточно активно применяет дроны в этом конфликте. Вчера мы видели, как над линией фронта в Мардакерте был сбит некий летательный аппарат. Не могу сказать, какой именно, было достаточно далеко. Но было видно, как падает объятый огнем объект и взрывается на земле, то есть был какой-то боезапас, - сообщил Александр Коц в эфире Радио «Комсомольская правда».

Обстрел позиций противника из миномета. Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны Армении, напомним, заявило, что в данном районе вчера был сбит именно азербайджанский вертолет. При этом военное ведомство Азербайджана опровергло эту информацию, сообщив, что в операции 29 сентября вертолеты не использовались.

Александр Коц отметил, что журналисты в Карабахе находятся в некоем информационном вакууме: интернет работает далеко не везде, мобильной связи нет в принципе. В точках проводной интернет выведен на Wi-Fi, что дает редкую возможность выйти в сеть. Руководствоваться приходится информацией от знакомых и представителей Министерства обороны Нагорного Карабаха.

- По этой информации боевые столкновения, хотя и не такие интенсивные, как в предыдущие дни, но сегодня они продолжаются по всей линии фронта. Самые ожесточенные бои идут на северном фронте в районе Мардакерта. Самих наступательных действий как таковых нет. Идут фактически позиционные бои, артиллерийские дуэли, - добавил специальный корреспондент «КП».

Напомним, что конфликт между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе обострился на прошлой неделе. Стороны противостояния активно обвиняют друг друга в провокациях. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане — комендантский час и частичную мобилизацию. Неоднократно одна из сторон противостояния заявляла об уничтожении военной техники другой стороны, а та, в свою очередь, информацию опровергала.

Мировое сообщество, в том числе и Россия, призывают конфликтующие государства к сдержанности и немедленному прекращению боевых действий.

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