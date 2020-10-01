Рябков: позиции России и США в вопросе Нагорного Карабаха совпадают не во всем

Замглавы российского МИД Сергей Рябков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый этап консультаций России и США по стратегической стабильности может состояться до американских президентских выборов. Об этом в четверг, 1 октября, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Да, такая вероятность есть, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы находимся в процессе определения сроков этой встречи" - заявил Скрябин.

Также уточняется, что в настоящее время Москва и Вашингтон проводят активные двусторонние контакты по ситуации в Нагорном Карабахе. При этом позиции России и США по этому вопросу совпадают не во всем.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что президент России Владимир Путин в четверг, 1 октября, сообщил Совету Безопасности страны о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по ситуации в Нагорном Карабахе.