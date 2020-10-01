Собянин рассказал, от чего будет зависеть возврат школьников с каникул в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возврат школьников с осенних каникул в Москве будет зависеть от эпидемической ситуации в городе. Такое заявление сделал московский мэр Сергей Собянин.

«Это будет, конечно, зависеть от развития эпидемической ситуации», - сказал столичный градоначальник в эфире телеканала «Россия-1», отметив, что волна коронавируса в Москве нарастает.

Напомним, московские школьники отправятся на досрочные каникулы уже с понедельника, 5 октября. Отдыхать ученики будут дольше - вместо положенной неделе, они будут отдыхать целых две.

Как отметила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, двухнедельные каникулы в школах Москвы необходимы для безопасности детей и их семей. По ее словам, такая мера позволит минимизировать риски инфицирования на фоне роста числа выявленных случаев заболевания коронавирусом.