Китай призвал США, «не теряя времени, направить отношения в нужное русло»

Посол Китая в США Цуй Тянькай Фото: REUTERS

Посол Пекина в Вашингтоне Цуй Тянькай призвал США, «не теряя времени», приступить к нормализации отношений с КНР. Глава дипмиссии Китая подчеркнул, что его страна хочет развивать отношения с Соединенными Штатами «в духе доброжелательности и искренности», передает агентство Reuters.

«Обе страны должны, не теряя времени, направить отношения в нужное русло: без конфликтов, без конфронтации, со взаимным уважением и взаимовыгодным сотрудничеством», - сказал китайский дипломат.

Цуй Тянькай отметил, что «серьезные трудности» в отношениях Китая и США не идут на пользу ни китайцам, ни американцам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, отношения между Пекином и Вашингтоном начали портиться из-за взаимных торговых пошлин, а потом и вовсе ухудшились после того, как власти Америки обвинили руководство КНР в пандемии коронавируса.

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МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американских газет (подробности).