Дональд и Меланья Трамп заразились коронавирусом

Тест на коронавирус президента и первой леди США дал положительный результат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп заразились коронавирусом.

- Сегодня Меланья Трамп и я получили положительные результаты тестов на коронавирус. Мы немедленно начнём свой карантин и лечение. Мы пройдём через это вместе, - написал Дональд Трамп в своём Twitter.

Ранее сайт KP.ru сообщал о заражении коронавирусом советницы Дональда Трампа Хоуп Хикс, которая сопровождала его в предвыборных поездках по стране.