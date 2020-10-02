Состояние здоровья Дональда Трампа: Лечащий врач рассказал о самочувствии президента США и его жены

Врач рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Трампа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лечащий врач президента США Шон Конли сообщил, что Дональд Трамп чувствует себя хорошо и продолжает выполнять свои обязанности.

- Сегодня вечером я получил подтверждение, что президент Трамп и первая леди Меланья Трамп сдали положительный результат теста на вирус SARS-CoV-2, - рассказал Шон Конли.

Он также рассказал, что первая леди США Меланья Трамп тоже хорошо себя чувствует, и они оба планируют оставаться в Белом доме до выздоровления.

- Можете не сомневаться, что я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без каких-либо перебоев во время выздоровления, - отметил врач Дональда Трампа.