В Госдуме предложили оплачивать выходные работникам с депрессией Фото: EAST NEWS

В Госдуме предложили оплачивать выходные работникам, которые страдают депрессией. Данная болезнь является одной из главных причин падения работоспособности людей в современном мире. Во многих странах депрессия признана уважительным поводом, чтобы не выходить на работу. Только в нашей стране работодатели не считают психическое расстройство поводом для снисходительного отношения. От заболевших сотрудников они требуют той же эффективности, какую ожидают от здоровых.

Ситуацию предложили исправить в Госдуме. Если предложением будет принято, то россиянам разрешат брать оплачиваемые выходные дни, если они вдруг стали страдать депрессией.

Но просто прийти к работодателю и заявить о болезни не получится, нужно посетить врача и если в медицинском заключении укажут депрессию, то рассчитывать на мини-отпуск.

- У сотрудников с депрессией снижается производительность труда, повышается количество взятых обманом больничных и прогулов, возрастает риск злоупотребления алкоголем и другими психоактивными веществами, что колоссально снижает работоспособность и продуктивность, - цитирует обращение депутата Госдумы Алексея Кобилева NEWS.ru.

Свои аргументы он изложил в письме, которое направил на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко и министра труда Антона Котякова.