Путин пожелал скорейшего выздоровления Трампу

Президент России выразил искреннюю поддержку главе Белого дома в непростой момент Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу, который заразился коронавирусом, телеграмму. Глава России пожелал выздоровления ему и его супруге, сообщила пресс-служба Кремля.

В своей телеграмме Путин выразил поддержку в этот непростой момент для главы Белого дома.

Владимир Путин отметил личностные качества американского лидера, которые помогут в борьбе с опасной инфекцией.

«Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом», – подчеркнул Президент России

Ранее Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что у него и первой леди Меланьи Трамп подтвержден коронавирус. Лечащий врач президента Шон Конли сказал, что и Трамп, и его жена чувствуют себя хорошо. Он отметил, что Трамп продолжит выполнять обязанности главы государства.