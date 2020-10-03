Чем лечат Дональда Трампа от коронавируса

С пятницы температуры у Дональда Трампа нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лечащий врач президента США Шон Конли рассказал о самочувствии Дональда Трампа.

«Сегодня утром президент чувствует себя очень хорошо», - сообщил медик журналистам в субботу, 3 октября.

Он отметил, что президент был госпитализирован из предосторожности.

«Мы сейчас очень рады прогрессу, который демонстрирует президент», - сказал Конли.

По словам врача, у Трампа сохраняются небольшой кашель, усталость и насморк.

Другие медики сообщили, что у главы государства хорошее насыщение крови кислородом (96%). С пятницы температуры у Дональда Трампа нет. Хотя состояние президента последние сутки было очень тревожным, следующие 48 часов будут очень важными в отношении ухода за ним.

В лечении президента врачи применили два экспериментальных препарата — ремдесивир и коктейль из антител.

На данный момент не известно, когда президента выпишут и разрешат вернуться к должностным обязанностям полностью.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что он и его супруга заразились коронавирусом. Это подтвердил положительный тест на Covid-19.