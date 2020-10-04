Азербайджан сообщил об обстреле городов Тертер и Физули со стороны Степанакерта

Азербайджан сообщили об обстреле городов Тертер и Физули со стороны Степанакерта Фото: REUTERS

Минобороны Азербайджана сообщило о ракетном обстреле городов Тертер и Физули со стороны столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта. В военном ведомстве отметили, что азербайджанская армия «принимает адекватные ответные меры».

«В настоящее время армянские вооруженные силы с территории Ханкенди подвергают ракетному обстрелу город Тертер и город Горадиз», - говорится в заявлении министерства Азербайджана

Тем временем МИД непризнанной НКР сообщает о серии сильных взрывов в центре Степанакерта. Минобороны Армении заявляет, что под этот обстрел попали и гражданские объекты

Напомним, очередное обострение территориального конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения, а также непризнанная Нагорно-Карабахская республика, уже ввели военное положение и объявили мобилизацию. Днем ранее, 3 октября, Баку сообщил о 19 погибших при обстрелах в Карабахе, и возбудил 12 уголовных дел. В свою очередь Ереван сообщает о 200 погибших в ходе вооруженного конфликта в регионе.