Проверку загрязнения воды на пляже Камчатки взяла под контроль Генпрокуратура России Фото: Александр БОЙКО

Проверку загрязнения океана на побережье Камчатки около Халактырского пляжа в 30 километрах от Петропавловска-Камчатского взяла под контроль Генпрокуратура России. Об этом сообщил официальные представитель ведомства Андрей Иванов.

«Проверочные мероприятия проводятся в бухтах Большая и Малая лагерная и бухте Бабья … Контролируются результаты отобранных проб и образцов», - передает ТАСС слова представителя Генпрокуратуры.

Напомним, около Халактырского пляжа было выявлено превышение содержания нормы нефтепродуктов в воде в четыре раза, а фенола - в два с половиной. Губернатор Камчатки Владимир Солодов 4 октября рассказал о том, что специалисты сделали расширенный забор проб воды, в том числе с большой глубины. Материалы направлены на исследование в Москву.

Как писал сайт kp.ru, по факту загрязнения Росрыболовство возбудило административное дело по статье «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе».