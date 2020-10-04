Президент Карабаха приказал прекратить удары по военным объектам Гянджи

Обстрел Гянджа. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил о своем приказе прекратить ракетные обстрелы по военным объектам в азербайджанском городе Гянджа.

«По моему приказу сегодня Армия обороны нанесла несколько ракетных ударов с целью нейтрализации военных объектов, дислоцированных в городе Гянджа. В данный момент я поручил прекратить огонь во избежание невинных жертв среди мирного населения», - написал глава непризнанной НКР на страницах Facebook.

Однако Арутюнян предупредил, что если Баку не сделает соответствующих выводов, военные Карабаха продолжат «мощные и соразмерные удары, разрушая армию и тыл врага», отметив, что НКР «до конца решительна в своих действиях»

Напомним, власти непризнанной НКР ранее заявили, что нанесли ракетные удары по военным объектам в ряде азербайджанских городов, и уничтожили военный аэродром в городе Гяндже, в ответ на обстрелы Степанакерта со стороны Азербайджана.

Баку в свою очередь сообщил о гибели одного и ранении четырех мирных жителей в результате обстрела города Гянджа, обвинив в обстреле военных Армении. Ереван заявил, что не ведет никаких обстрелов по населенным пунктам Азербайджана.