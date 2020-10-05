В Москве утвердили стандарт лечения зараженных коронавирусом в стационарах Фото: Мария ЛЕНЦ

Клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт в подходе к лечению заряженных инфекцией пациентов в стационарах Москвы. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщается на официальном сайте столичного мэра.

- За время эпидемии московские специалисты накопили большой опыт в борьбе с коронавирусом. Коллеги в едином стандарте собрали лучшие практики, доказавшие клиническую эффективность, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В стандарт лечения в стационарах вошло использование новых противовирусных лекарст, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, барокамер и плазмы уже переболевших коронавирусом пациентов.

Анастасия Ракова отметил, что тактику лечения подбирают в зависимости от тяжести состояния и времени начала заболевания. На первой стадии (три-семь дней после заражения) врачи проводят антивирусную терапию, на второй (длится около семи дней) используют антикоагулянтные препараты для снижения вероятности возникновения тромбов.

Третья стадия наступает примерно спустя 15 дней после заражения и характеризуется или выздоровлением пациента, или развитием осложнений. Во время лечения на третей стадии необходимы антибактериальная терапия и антикоагулянты, а также лечение, которое позволяет предотвратить тромбоз, его осложнения и облегчить тяжелое состояние организма.

Пациентам со средней и тяжелой формой болезни врачи могут назначить переливание донорской плазмы. Отмечается, что в столице ее запасы составляют уже более 750 литров.

Как писал сайт kp.ru, по данным опроса уже готовы привиться от коронавируса 23 процента россиян, 73 процента пока что не готовы к вакцинации. При этом почти треть опрошенных заявила, что отдала бы предпочтение именно российской сыворотке, а не зарубежной.