Нобелевская премия по медицине 2020 вручена Харви Дж. Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу М. Райсу

Нобелевскую премию по медицине в 2020 году вручили за открытие вируса гепатита С Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии в 2020 году стали стали Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз М. Райс.

- В этом году Нобелевская премия присуждается трём учёным, которые внесли решающий вклад в борьбу с передаваемым через кровь гепатитом, вызывающим цирроз и рак печени у людей по всему миру, - сказано в Twitter комитета Нобелевской премии.

В 2019 году Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенце. Они открыли механизм ощущения живыми клетками изменений уровня доступного им кислорода и приспосабливаться к этому.

Сайт KP.ru сообщал также, что учёные определили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на различные уровни кислорода.

Напомним, Нобелевская неделя открылась в этом году с объявления лауреатов в сфере медицины и физиологии. Следующими в течение недели станут учёные в сфере физики, химии и литературы. В пятницу Нобелевский комитет объявит лауреата Нобелевской премии мира, а в понедельник, 12 октября - в области экономики.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса вручение пройдёт онлайн. Премии и медали победителям вручат в посольствах Швеции тех стран, где будут находиться лауреаты. Обычно церемония награждения проходит в Стокгольмской филармонии.

Размер премии в этом году составит 10 миллионов крон (1,11 миллиона долларов).