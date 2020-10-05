Путин: Разговоры о полном закрытии школ и полном переходе на дистанционное обучение несерьёзны

Разговоры о скором закрытии российских школ Путин назвал несерьезными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин 5 октября на встрече с учителями сделал несколько заявлений, касательно учебных заведений.

«Разговоры о полном закрытии школ и полном переходе на дистанционное обучение в будущем несерьёзны», - сказал глава государства.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса всем школам страны с 17 марта пришлось перейти на дистанционный режим обучения. Из-за эпидемиологической ситуации в России и мире были отменены традиционные праздники. Последний звонок и выпускные в большинстве регионов РФ проходили дистанционно или под строгим надзором. Выпускные экзамены были перенесены на более поздний летний период.

С первого сентября учащиеся школ и вузов вернулись к привычной форме занятий, но из-за роста числа заболевших коронавирусом у родителей и учителей появились сомнения в том, что учебные заведения могут вернуться к онлайн-занятиям.