Российский Су-27 перехватил немецкий и шведский самолеты над Балтийским морем

Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальный центр управления обороной Российской Федерации 5 октября сообщил о том, что российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели.

Для идентификации воздушных целей и перехвата в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

Российский экипаж опознал воздушные цели, как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции.

После того, как самолеты иностранных государств совершили разворот и удалились от государственной границы РФ, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Отмечается, что нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.

Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее национальный центр управления обороной Российской Федерации ни один раз сообщал о том, что самолеты иностранных государств пытались произвести разведку вдоль государственных границ. Так, 7 сентября МиГ-31 вылетел на перехват стратегического самолета-разведчика военно-воздушных сил Великобритании RC-135.