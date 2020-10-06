Беспорядки в Киргизии: один человек погиб, 590 пострадали

В результате беспорядков в Киргизии пострадали 590 человек. Фото: Абылай Сарылаев/ТАСС

В результате протестов и массовых беспорядков, которые вспыхнули в столице Киргизии, пострадали уже 590 человек. Как сообщает во вторник, 6 октября, министерство здравоохранения республики, один пациент скончался после госпитализации.

- В результате беспорядков пострадали 590 человек, 150 из них отправлены в больницы. Один пациент уже погиб, - сообщили представители ведомства.

Пострадавших разместили в Национальном хирургическом госпитале, Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии, а также в первой столичной больнице и Чуйской областной больнице.

Напомним, что вчера в центре Бишкека начались акции протеста сторонников партий, которые не смогли пройти в парламент страны. Демонстранты потребовали отменить итоги голосования и провести повторные выборы. Вечером протесты переросли в столкновения с правоохранителями.

Минувшей ночью протестующие ворвались в здание Белого дома, где расположен парламент и администрация президента Киргизии, устроили там пожар. Также они захватили здание мэрии Бишкека.

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