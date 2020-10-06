В ОП предложили доплачивать работающим во время коронавируса пенсионерам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работающим пенсионерам могут доплачивать за их труд во время пандемии коронавируса. Такая инициатива поступила от члена Общественной палаты Султана Хамзаева.

Он предложил выплачивать прибавку к зарплате в размере МРОТ людям пенсионного возраста, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования.

Свое обращение общественник направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Султан Хамзаев отмечает, что в регионах постепенно вводят новые ограничительные меры из-за роста показателей по заболеваемости. Самой уязвимой группой являются пенсионеры - женщины с 60 лет и мужчины с 65 лет.

Многие из них продолжают работать и не имеют возможности перейти на «удаленку». Получается, данная категория граждан вынуждена пользоваться общественным транспортом, контактировать с другими людьми.

- В связи с этим просим Вас рассмотреть целесообразность введения мер дополнительной финансовой поддержки данной группы граждан, - цитирует текс обращения RT.

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