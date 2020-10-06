Армия Карабаха заявила, что поймала в «ловушку» военных Азербайджана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил, что карабахская армия обороны смогла разбить подразделение вооружённых сил Азербайджана, загнав противника в «ловушку». Такое заявление он сделал на странице в социальной сети Facebook во вторник, 6 октября.

Пресс-секретарь главы Карабаха рассказал, что войска Армении сымитировали тактическое отступление. В это время азербайджанские военные заняли оставленные позиции, после чего по ним нанесли артиллерийский удар.

Ваграм Погосян отметил, что войска Азербайджана были вынуждены отступить, а их потери в результате данного артиллерийского обстрела составили около 200 человек. Азербайджан эти данные не подтвердил.

Напомним, что конфликт в Нагорном Карабахе вновь обострился неделю назад. В Армении и НКР объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, в некоторых городах Азербайджана - комендантский час.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, азербайджанская сторона заявила, что взяла под контроль села Шихали Агалы, Сарыджали и Мерзре, еще ряд стратегических высот на линии соприкосновения в Карабах. По сообщениям ряда агентств армия Азербайджана ударила по этим селам в ответ на артиллерийский обстрел армянских подразделений.