Как выбрать антисептик против коронавируса, рассказали в Роспотребнадзоре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На фоне сохранения рисков распространения коронавируса следует помнить, что чистые руки и дезинфекция являются залогом здоровья и взрослых, и детей. Если не возможности помыть руки, следует использовать кожные антисептики. Специалисты Роспотребнадзора на своем официальном сайте дали рекомендации, как выбрать антисептик против коронавируса.

В первую очередь стоит обратить внимание на спектр действия антисептика, содержание в нем спирта, а также тщательно изучить инструкцию, чтобы понимать, как долго нужно втирать средство в кожу и в каком количестве.

Необходимо обращать внимание, на возбудителей каких заболеваний воздействует антисептическое средство. Например, средство с антибактериальным действием может не помочь во время распространения ОРВИ, коронавируса, гриппа и иных респираторных заболеваний, поскольку его эффективность в отношении вирусов не изучалась.

- Лучше всего выбирать антисептики с широкими сектором действия, способные уничтожить и бактерии, и вирусы. Спектр действия всегда указывает в инструкции, - посоветовали в Роспотребнадзоре.

Эффективный антисептик должен содержать не менее 60–80 % изопропилового или этилового спирта.

Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд. Только так можно убить все вирусы на коже.

Ранее в связи с пандемией коронавируса Роспотребнадзор рассказал, какой антисептик можно считать самым эффективным.