Вирусолог объяснил причины роста количества зараженных коронавирусом в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время своего недавнего выступления министр здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил о важности использования средств индивидуальной защиты – масок и перчаток – на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В эфире Радио «Комсомольская правда» известный вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альштейн оценил эффективность подобных мер против распространения заболеваниям.

- Конечно, они помогут. Не стоит думать, что на сто процентов, но они помогут снизить заболеваемость. Вместе такие меры помогают лучше, а дальше уже как пойдет иммунитет и как вирус будет меняться. Но соблюдение противоэпидемических мер необходимо, - подчеркнул эксперт.

Вирусолог считает, что людям не стоит надеяться на скорое формирование коллективного иммунитета к коронавирусу. Вирус распространяется довольно медленно, и, хотя антитела появляются у высокого процента людей, до появления массового иммунитета еще далеко.

Анатолий Альштейн выразил надежду на то, что уже через несколько месяцев в ход против пандемии пойдут вакцины. Он напомнил, что в российской столице сейчас проходят испытания три препарата.

- Третья отличается от предыдущих двух тем, что это цельновирионная инактивированная вакцина. То есть она сделана из вирионов коронавируса, которые были инактивированы и превращены в вакцину.

Увеличение количества зараженных, выявленных за сутки, доктор медицинских наук объяснил влиянием осеннего сезона, снижением общего иммунитета и увеличением контактов между людьми в закрытых помещениях – благодаря этим факторам вирус распространяется легче. Он также отметил, что в Европе сейчас очень низкая летальность – 0,5 %, когда как в России порядка 1,5-2 %, однако люди у нас болеют меньше.

Анатолий Альштейн прокомментировал предположение ВОЗ о том, что на самом деле количество заболевших может быть в двадцать раз выше, чем официальная статистика.

- Такое возможно. Многие болеют в легкой форме и бессимптомно. Они никуда не обращаются, их никто не обследует. Конечно, волна рано или поздно пойдет на спад. Но пока она пошла очень энергично вверх. Очень высокий процент людей, которые не отдают отчет в том, что речь идет о такой эпидемии. Очень много людей в метро без масок, в магазинах без масок. Это наблюдается и это недопустимо. Я думаю, что сейчас эта ситуация будет меняться в более строгую сторону, - отметил вирусолог.