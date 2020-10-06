Число банкротств выросло почти на 65 процентов Фото: EAST NEWS

С начала 2020 года число банкротств выросло на 65 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Всего судьи признали несостоятельными 77 тысяч граждан, включая индивидуальных предпринимателей.

Теперь же процедура банкротства упрощена, получить статус несостоятельно должника можно в МФЦ. Только за первый месяц, с момента запуска возможности внесудебного банкротства, заявления подали 2 тысячи человек, порядка 500 уже находятся в стадии рассмотрения. Такие данные отражены в едином реестре «Федресурс».

Регионы-лидеры по числу банкротств:

Москва – 4,6 тыс.,

Московская область - 4 тыс.,

Самарская область – 3,5 тыс.,

Санкт-Петербург - 3,5 тыс.,

Краснодарский край - 3,4 тыс.,

Свердловская область - 3,3 тыс.

- Интерес граждан к освобождению от долгов через банкротство растет. Процедура становится доступнее, понятнее и дешевле, сами граждане более информированными, - поясняет «Известиям» руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

Ранее Росстат представил статистику стоимости жилплощади в новостройках в I квартале 2020 года в России. На основе этих данных RT составил рейтинг регионов с самыми низкими ценами за квадратный метр жилья.