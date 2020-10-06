Путин: власти готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

На данный момент власти России готовы к любому развитию событий ситуации по заболеваемости коронавирусом. Об этом во вторник, 6 октября, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы

«Угроза вируса ещё не ушла, она не отступила, но мы готовы к любому развитию ситуации. Будем действовать чётко и согласованно, будем поддерживать наших граждан, социальную сферу, систему здравоохранения», — сказал глава государства.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, за минувшие сутки в России зафиксировано 11 615 зараженных коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Дополнительно уточняется, что на 6 октября выздоровело 6 252 человека, погибли 188 пациентов.

При этом первое место по числу зараженных за сутки среди регионов России занимает Москва. Более тысячи новых случаев было зафиксировано в столице накануне.

Отметим, что в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Подмосковье продолжают переформирование коечного фонда. На данный момент в медучреждениях области создано уже более 7 000 мест для больных коронавирусом.