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Экономика

Эксперты назвали условия, при которых баррель нефти вырастет до 45 долларов

Болезнь Дональда Трампа обрушила цены на «черное золото» ниже 39 долларов за баррель
Елена АКИМОВА
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Эксперты назвали условия, при которых баррель нефти вырастет до 45 долларов

Эксперты назвали условия, при которых баррель нефти вырастет до 45 долларов

Фото: REUTERS

Положительный тест на коронавирус у президента США Дональда Трампа обрушил «черное золото» на биржах до 39 долларов за баррель. Но, вопреки пессимистичным прогнозам, вскоре стоимость стала увеличиваться и достигла отметки в 41 доллар.

Эксперты спрогнозировали, чего ждать от рынка, когда Дональд Трамп полностью оправится от болезни.

- Ожидать дальнейшего роста стоимости барреля пока преждевременно, - отмечает в беседе с "Российской газетой" начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Антон Затолокин.- В среднесрочном периоде восстановление цен на нефть напрямую связано с экономической активностью в мире и восстановлением пассажиропотока.

Только после массового применения вакцины от коронавируса можно говорить о полноценном восстановлении туризма и деловых поездок. Люди перестанут бояться болезнь, так как от нее будет лекарство.

При таком варианте к первому кварталу 2021 года цены могут вырасти до 45 долларов за баррель.

- Неопределенность, связанная с итогами выборов в США, сейчас снижает спрос на рисковые активы, в том числе на нефть, - считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. – Устойчивый рост возможет только после выборов президента США и позитивных новостей по вакцине.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила повысить налог для компаний, которые выводят средства в офшоры, и снизить для предприятий, инвестирующих в создание рабочих мест, пишет RT.