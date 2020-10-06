Объявлена дата презентации iPhone 12

Американская корпорация Apple 13 октября проведет презентацию своей продукции, на которой, как ожидается, и будет представлена долгожданная линейка смартфонов iPhone 12. Об этом сообщается на сайте компании.

Сообщается, что начало мероприятия запланировано на 10:00 по времени западного побережья США (20:00 мск) в штаб-квартире корпорации Apple Park в Купертино (штат Калифорния).

С годами, несмотря на все прогнозы, любовь покупателей к "яблочным" смартфонам не ослабевает с годами. В этот раз разработчики порадуют покупателей будет новым дизайном своего телефона, который также сможет поддерживать мобильную связь последнего, пятого поколения (5G).

Ранее сайт Kp.ru писал о ценах на iPhone, которые с выпуском новой модели лишь дорожают. Как минимум, смартфоны семейства 12 "яблока" будут стоить не ниже нынешних 11-х.