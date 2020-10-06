Обнаружено неожиданное "полезное" свойство коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Группа американских ученых провела исследования и обнаружила по-настоящему неожиданное свойство коронавируса. Результаты исследования опубликовали в журнале Pain.

Специалисты выяснили, что covid-19 может так влиять на организм человека, что носитель инфекции не будет чувствовать боль. По их данным, SARS-CoV-2 может заглушать болевые ощущения. Таким образом происходит своеобразный эффект анестезии. Он возникает при соединении S-белка, обеспечивающего проникновение коронавируса в клетки человека, с рецептором ACE2 и другими веществами.

Ученые выяснили, что из-за этого процесса происходит нарушение передачи сигналов, отвечающих за болевые ощущения. По предположению экспертов, это открытие может свидетельствовать об обнаружении возможной причине бессимптомного течения коронавируса у инфицированных пациентов, которые попросту не ощущают ухудшения своего самочувствия.