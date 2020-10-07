Байден опережает Трампа по популярности на 16%

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден Фото: REUTERS

Если бы президентские выборы в Соединенных Штатах прошли сегодня, то кандидат на главный государственный пост от Демократической партии США Джозеф Байден победил бы с перевесом в 16%. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса общественного мнения, проведенного службой SSRS по заказу телеканала CNN.

Отдать свои голоса за демократа прямо сейчас готовы более половины опрошенных американцев – 57%, а вот проголосовать за его соперника на предстоящих ноябрьских выборах, действующего главу Белого дома Дональда Трампа собираются 41% респондентов.

При этом около двух процентов участников опроса ответили, что не стали бы поддерживать ни нынешнего президента, ни Байдена.

Опрос проводился с 1 по 4 октября, в нем приняли участие 1205 взрослых граждан США.

Между тем, как передает агентство Reuters, Байден предложил отменить намеченный на 15 октября следующий раунд предвыборных теледебатов, если заболевший коронавирусом Трамп не успеет выздороветь к этому дню.

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