Бивни мамонта и церковные колокола: Названы самые странные посылки россиян

Названы самые необычные посылки россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самыми необычными посылками россиян стали 800-килограммовые и девяти тысячелетние бивни мамонта, колокол для церкви, построенной "Бабушек из Бураново" и деревянный резной иконостас, рассказал заместитель директора "Первой экспедиционной компании" (ПЭК) Вадим Филатов.

Он также отметил, что бивни отправляли из Новосибирска в Данию. Объём посылки составил 2,5 кубометра. На него пришлось оформить российский и европейский ветеринарные сертификаты.

Филатов рассказал в беседе с РИА Новости, что в 2016 году компании довелось транспортировать колокол из Ижевска в село Бураново.

- Оказалось, что он для церкви, которую на собственные деньги строили участники Евровидения от России "Бурановские бабушки". Посмотреть на то, как в деревню приедет колокол, собралось все село Бураново, - поделился Вадим Филатов.