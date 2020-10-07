Польский регулятор оштрафовал "Газпром" на 7,6 млрд рублей

Штраф был наложен из-за строительства газопровода "Северный поток-2" Фото: REUTERS

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на 7,6 млрд рублей по делу "Северного потока-2".

"Мы провели разбирательство очень тщательно. Собранные доказательства не оставляют сомнений в том, что предприниматели умышленно нарушили закон", - отметил на пресс-конференции глава Управления по защите конкуренции и потребителей Томаш Хростны.

Как сообщает ТАСС, штрафы также получили пять европейских компаний, которые сотрудничают с "Газпромом". Санкции наложены по причине концентрации компаний без согласия польского антимонопольного органа. Согласно официальному решению, компании, входящие в консорциум "Северного потока-1", в 2017 году заключили соглашения о финансировании "Северного потока -2" без согласия польского антимонопольного органа.

"Если проект был чисто финансовым, тогда "Газпром" мог легко получить финансирование от правительство РФ или коммерческих банков, возможно, он мог бы его реализовать самостоятельно. Следует подчеркнуть, что деятельность в качестве финансового учреждения не является основным видом деятельности любого из других участников концентрации. Прежде всего, Uniper, Engie, OMV, Shell и Wintershall являются клиентами, а иногда и конкурентами «Газпрома» на газовом рынке. Финансирование совместного предприятия участниками газового рынка, а не финансовыми институтами, доказывает наличие общих экономических интересов у всех этих субъектов. Без участия этих структур «Северный поток — 2» не смог бы функционировать и реализовывать проект по строительству газопровода на территории Европейского Союза», — уточнил Томаш Хростны.

Регулятор применил максимальную санкцию в рамках действующего законодательства - штраф в размере 10% от годового оборота. Таким образом, если зарубежные партнеры "Газпрома" не расторгнут договор с российской компанией в течение 30 дней, они будут обязаны заплатить польскому антимонопольному комитету более 61 млн долларов. Данное решение может быть обжаловано в суде.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, компания "Газпром" уже получала штрафы от польского антимонопольного регулятора. В августе 2020 года сумма штрафа составила 4,2 миллиарда рублей.