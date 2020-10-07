Нобелевская премия по химии 2020 присуждена Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудна

Нобелевский комитет объявил лауреатов премии Фото: REUTERS

Нобелевскую премию в области химии в 2020 году завоевали француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер А. Дудна за разработку метода редактирования генома.

Сайт KP.ru вёл онлайн-трансляцию объявления лауреатов Нобелевской премии в области химии.

Шарпантье и Дудна открыли систему CRISPR-Cas9, так называемые "ножницы ДНК, которые чинят гены". Благодаря их системе станет возможным удаление ВИЧ из зараженных Т-лимфоцитов, лечении диабета, лейкемии и даже шизофрении.

Учёные произвели революцию в молекулярных науках о жизни, открыв совершенно новые границы в области селекции растений и лечения рака. Открытие учёных способно сделать реальным излечение генетических заболеваний.

Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна открыли молекулярный инструмент для точного редактирования генетического материала, исследовав иммунную систему бактерии Streptococcus.

Учёные доказали, что генами можно управлять, разрезая молекулу ДНК в заранее определенном месте.