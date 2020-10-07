В Рязанской области произошли взрывы на бывших воинских складах

Хранилище снарядов загорелось на территории воинской части под Рязанью
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В бывшей воинской части в Рязанской области начался пожар, слышны взрывы боеприпасов, сообщил источник KP.ru.
В Министерстве обороны отметили, что снаряды взрываются на складе хранения артиллерийских боеприпасов у пункта Желтухино.
Со склада эвакуировали всех людей.
В пресс-службе Западного военного округа ТАСС сообщили, что огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов из-за порывистого ветра. Штатные пожарные воинской части не смогли остановить возгорание, и начались взрывы боеприпасов.
Отмечается также, что при пожаре никто не пострадал, а пожарные тушат огонь вместе с прибывшими пожарными МЧС.
Ранее сайт KP.ru сообщал о взрывах на территории воинской части в городе Ачинск Красноярского края. Тогда в результате ЧП на хранилище пороховых зарядов к артиллерийским снарядам пострадали 11 человек.