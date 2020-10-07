Светлана Тихановская объявлена в розыск в России

Тихановскую объявили в межгосударственный розыск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в России. Об этом в среду, 7 октября, свидетельствует база данных российского министерства внутренних дел.

Основание для розыска указана статья Уголовного кодекса страны, но о номер статьи не конкретизирован. Больше никаких подробностей министерство не приводит.

Основание для розыска указана статья Уголовного кодекса. Фото: скрин из базы МВД России

Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах объяснил, что в розыск Светлану Тихановскую объявили в Белоруссии, однако расследование будет вестись и на территории России, поскольку речь идет о межгосударственном розыске.

Напомним, что после выборов в Белоруссии по инициативе Тихановской оппозиция создала так называем Координационный совет по транзиту власти в стране.

В республике правоохранительные органы в конце августа по факту создания данного КС оппозиции возбудили уголовное дело по уголовной статье о захвате власти и призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.