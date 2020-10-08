Трамп пообещал, что Китай «дорого заплатит» за коронавирус

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп, который в понедельник выписался из военного госпиталя, где проходил лечение от коронавируса, записал очередное видеообращение из Белого дома.

Во время своего выступления перед согражданами американский лидер вновь обвинил КНР в пандемии COVID-19, пообещав, что Пекин «дорого заплатит» за распространение инфекции по миру.

«Это не было вашей виной, что это случилось, это была вина Китая. И Китай дорого заплатит за то, что они сделали с нашей страной и с миром», - заявил Трамп.

Свое видеообращение глава Белого дома опубликовал в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, отношения между Пекином и Вашингтоном начали портиться из-за взаимных торговых пошлин, а потом и вовсе ухудшились после того, как власти Америки обвинили руководство Китая в пандемии коронавируса.

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МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американских газет (подробности).