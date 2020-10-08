Кандидат в вице-президенты США от Байдена: Трамп предпочитает верить Путину, а не американской разведке

Кандидат на пост вице-президента США, сенатор-демократ Камала Харрис Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп предпочитает верить российскому коллеге Владимиру Путину, а вот собственной американской разведке и ее «данным» о пресловутом «вмешательстве» России в президентские выборы в Штатах – не доверяет. Об этом заявила кандидат на пост вице-президента «при Байдене», сенатор-демократ Камала Харрис во время предвыборных теледебатов с республиканцем Майклом Пенсом, который сейчас занимает эту должность.

Она напомнила, что является членом сенатского комитета по разведке, поэтому хорошо осведомлена о том, что «Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году и пытается делать это в 2020 году», о чем сообщало разведсообщество США, «то же самое заявляет и директор ФБР Кристофер Рей».

«Но Дональд Трамп, являющийся главнокомандующим американскими вооруженными силами, предпочитает верить на слово президенту Владимиру Путину, вопреки заявлениям американского разведывательного сообщества», - приводит слова демократки ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Трамп объявил, что распорядился рассекретить все документы по расследованию его вымышленного «сговора» с Россией во время предвыборной гонки 2016 года.

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