Последние новости на утро 8 октября 2020: Британия и Нидерланды поддержали санкции против России из-за Навального

«КП» – о последних новостях на утро 8 октября 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 8 октября 2020 года. Великобритания и Нидерланды поддержали инициативу Франции и Германии ввести новые санкции против России из-за ситуации с мнимым «отравлением» российского оппозиционного блогера Алексея Навального.

Между тем, ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, что Париж и Берлин так и не ответили на запросы Генпрокуратуры РФ. Она также отметила, что «вместо сотрудничества с Россией для выяснения причин случившегося с блогером, ФРГ и Франция теперь переключились на угрозы и попытки шантажа».

К слову, накануне, стало известно имя победителя конкурса, который в прошлом году Мария Захарова объявила с «Русским радио». Лучшую музыку к ее стихам для песни «Лезгинка» написала народная артистка Чечни Айна Гетагазова, она же стала и первой исполнительницей новой песни.

Под Рязанью всю ночь тушили крупный пожар на складе боеприпасов, к рассвету интенсивность взрывов стала значительно снижаться. Утром в четверг пресс-служба Минобороны России сообщила, что если вечером 7 октября группировка по ликвидации ЧП составляла 189 военнослужащих, то сейчас в борьбе с огнем участвуют уже свыше 650 человек.

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