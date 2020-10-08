В Госдуме предложили запретить концерты в барах и кафе до конца 2020 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Госдуме предложили запретить до конца 2020 года концерты в кафе и барах. Это поможет не усугубить ситуацию по COVID-19. В настоящий момент показатели заболеваемости растут и скопление большого количества народа в тесных помещениях, может вызывать всплески заражения.

Инициатива принадлежит депутату Госдумы Евгению Федорову. Он уже направил обращение на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Депутат подчеркивает, что после снятия жестких ограничительных мер часть заведений вернулись к практике приглашения музыкальных исполнителей и проведения концертов. Сотни посетителей собираются послушать любимого артиста, как правило люди забывают в такие моменты о защитных масках.

- Все это в заведении, где одна часть питается, а другая исполняет песни, — создаются условия, лишь способствующие распространению инфекции, пишет парламентарий.

Локальные запреты помогут противостоять вирусу. В осеннее время, когда начался сезон простуд, это особенно актуально.

- Прошу Вас рассмотреть целесообразность введения запрета на организацию живых музыкальных концертов до конца 2020 года в помещениях, предназначенных для оказания услуг общепита, - цитирует RT текст обращения.

Тем временем в аптеках начали продавать препараты от коронавируса «Арепливир» и «Коронавир». С момента появления лекарства в аптеках, россияне купили более 500 упаковок, сообщили «Известиям» аналитики фармрынка.