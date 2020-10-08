Коронавирус в России, последние новости на 8 октября 2020 года: число заражений снижается в регионах, где носят маски

Главные новости о коронавирусе в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в России, последние новости на 8 октября 2020 года. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что эпидемиологическая ситуация в нашей стране осложняется. При этом она подчеркнула, что снижение заболеваемости COVID-19 происходит только в тех регионах, жители которых соблюдают требования профилактики распространения инфекции.

Кроме того, Анна Попова сообщила, что специалисты снова регистрируют случаи завоза коронавируса в Россию из-за рубежа.

В среду о своем заражении «ковидом» объявил руководитель корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс. По его словам, после командировки он сдал тест и получил положительный результат. Перешёл на самоизоляцию, есть небольшая температура и кашель.

Между тем, за сутки до контрольной игры сборной России против Швеции выяснилось, что у двух футболистов нашей команды подозрительные тесты на коронавирус. Защитник Георгий Джикия и вратарь Маринато Гильерме сдали повторные анализы.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, что некоторые люди обладают врожденной защитой от коронавируса. А врач-эпидемиолог Ксения Шорикова объяснила, можно ли самостоятельно отличить сезонный грипп от COVID-19 и назвала пять различий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять аргументов в пользу ношения масок против коронавируса от светил науки и медицины

Убедительные данные привели главный инфекционист, главный кардиолог, вирусолог и другие авторитетные эксперты (подробности).