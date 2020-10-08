Полиция хочет опросить спутницу Навального в Сибири Марию Певчих Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники полиции хотят опросить сопровождавшую Алексея Навального в Сибири Марию Певчих в рамках проверки данных о его возможном «отравлении». Об этом рассказал в четверг, 8 октября, замглавы Следственного управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов.

- Сейчас следователи устанавливают местонахождение Марии Певчих, постоянно проживающей в Великобритании. В конце августа она уклонилась от дачи показаний и вылетела в Германию. Она не отвечает на вопросы следователя о том, зачем и каким именно способом вывозились предметы, взятые ФБК из гостиницы Томска.

Юридического подтверждения не нашла информация об официальном трудоустройстве Марии Певчих в Фонде. Для следствия общение с этой гражданкой представляет большой интерес, - отметил он.

Сообщается также, что у Певчих при досмотре в аэропорту Новосибирска, куда она прибыла из Томска, емкостей с водой не было, бутылку она купила уже в стерильной зоне. Это подтверждают снимки с камер видеонаблюдения аэропорта и рентгенотелевизионной установки во время осмотра багажа Певчих.

Как сообщал сайт Kp.ru, глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у Москвы есть подтверждения отсутствия токсичных веществ в организме Алексея Навального, пока он находился на территории России.

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