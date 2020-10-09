Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» прошла в Республике Ингушетия

В рамках акции было протестировано около 200 человек. Фото: Минздрав России

У жителей нескольких городов - Малгобека, Сунжи, Назрани, Карабулака, Магаса - была возможность пройти анонимное, безболезненное экспресс-тестирование и узнать свой ВИЧ-статус. Было протестировано около 200 человек.

- Для нас как для малочисленной Республики, как людей с особой ментальностью, каждый случай ВИЧ-инфекции имеет колоссальное значение, - сказала, подводя итоги акции в Республике, главный врач ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями» Луиза Бекмурзиева. - Именно в связи с малочисленностью и особенностью национального характера ВИЧ-положительные люди пытаются скрыть эту инфекцию и уйти в тень. Задача нашей медицины – снизить дискриминацию в отношении таких людей, сделать так, чтобы они были на учете, получали помощь и государственную поддержку. И такие широкомасштабные информационные акции как «Тест на ВИЧ: Экспедиция» – это колоссальная профилактическая работа по предотвращению распространения ВИЧ инфекции.

ВИЧ-положительные люди часто пытаются скрыть эту инфекцию и уйти в тень. Фото: Минздрав России

ВАЖНО!

Статьи закона, защищающие ВИЧ-инфицированных

Психологи отмечают, что общество отталкивает ВИЧ-положительных людей дважды: первый раз из-за факта наличия инфекции. А второй — из-за предположения, что знакомый с ВИЧ вел беспорядочный образ жизни. Ведь раньше ВИЧ и СПИД были распространены лишь среди определенных групп риска: потребители инъекционных наркотиков, работники коммерческого секса и гомосексуалы.

Задача медицины – снизить дискриминацию в отношении таких людей, сделать так, чтобы они были на учете, получали помощь и государственную поддержку. Фото: Минздрав России

Но сейчас ситуация изменилась: вирус распространился на все слои населения. Однако сформированная ранее социальная стигма осталась. И по-прежнему из-за низкого уровня знаний происходит ущемление ВИЧ-положительных людей. К счастью, закон защищает ВИЧ-инфицированных и гарантирует им точно такие же права и обязанности как и у здоровых граждан:

* ВИЧ-положительные люди могут на равных условиях получать образование и устраиваться на работу (Конституция РФ и Федеральный закон №38 от 30 марта 1995 г. «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человек»).

* Никто без ведома ВИЧ-инфицированного человека не может рассказывать третьим лицам о наличии у него вируса иммунодефицита человека (ч. 1 ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

ЧТО ДАЛЬШЕ

К акции присоединится Республика Чечня

С 9 по 15 октября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах Чечни: Урус-Мартане, Шали, Гудермесе, Аргуне, Грозном. Тестирование занимает всего 15 минут. Акция проходит с соблюдением всех мер безопасности против коронавирусной инфекции.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru.