Геннадий Онищенко объяснил, почему женщинам вредно носить обувь на каблуках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко дал совет женщинам, которые любят носить обувь на каблуках. Если использовать туфли регулярно, то в будущем можно столкнуться с серьезными проблемами.

Из-за особенности обуви, женщине приходится ходить, опираясь на кончики пальцев. В итоге происходит смещение скелета, особенно малого таза. Все это может отразится на беременности и во время родов, спровоцировать различные осложнения.

- Женщина и здравый смысл – это редко совместные понятия. Равно как, допустим, наша совершенно необъяснимая мода носить очень короткие юбки в зимний период, - заявил Онищенко в беседе с ОТР.

Тем не менее, все чаще выходя на улицу женщины выбирают спортивную обувь на сплошной подошве. Это гораздо безопаснее для здоровья, подчеркнул депутат.

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