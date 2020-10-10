Журналист Юрий Котенок впервые рассказал об ударе в Карабахе Фото: Александр КОЦ

Сегодня, 10 октября, раненный при обстреле церкви Святого Христа Всеспасителя в Нагорном Карабахе российский военный обозреватель Юрий Котенок пришел в себя после нескольких операций. Его состояние по-прежнему оценивается медиками как тяжелое.

В Telegram-канале журналиста появилось первое сообщение от него. По словам Юрия Котенка, нанесенный по собору удар был намеренным.

- Удар 100% был намеренным. Еще до нашего прихода над собором кружил около 20 минут беспилотник, а как только мы оказались внутри, почти сразу был нанесён удар, - сообщил военный обозреватель.

Как сообщал сайт kp.ru, сейчас он находится в больнице Еревана. В связи с состоянием журналиста вывести его на родину не представляется возможным.

Юрий Котенок уже вышел из комы и отключен от аппарата искусственного дыхания. Он может говорить, но врачи клиники оценивают его состояние стабильно тяжелым.