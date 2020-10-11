Посольство Азербайджана в России прокомментировало атаку на город Гянджа

В воскресенье утром минобороны Азербайджана заявило, что второй по величине город республики – Гянджа – подвергся обстрелу с территории Армении Фото: REUTERS

Посольство Азербайджана в России выпустило заявление, в котором сказано, что вооружённые силы Армении "грубо нарушили достигнутую договорённость", обстреляв Агдамский и Тертерский районы Азербайджана и попытавшись атаковать Гадрут и Джебраил.

- Машина скорой помощи, имеющая отличительный белый флаг, которая занималась сбором тел армянских солдат в Суговушане, была обстреляна, и в результате медицинский работник был серьёзно ранен, - сообщается в заявлении посольства, поступившем в KP.ru.

Напомним, встреча министров иностранных дел Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации о прекращении огня для обмена военнопленными и телами погибших в ходе боестолкновений состоялась накануне, 10 октября.

Второй по величине азербайджанский город Гянджа был атакован в ночь на 11 октября. Баку сообщает, что в результате ракетного обстрела разрушены жилые дома, погибли семь человек, а 34 человека ранены.

Пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян опровергла заявление Баку об обстреле с территории Армении города Гянджа, и назвала его дезинформацией.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что в свою очередь 10 октября Минобороны Армении заявило, что армия Азербайджана нарушила режим прекращения огня и начала атаку в местности Караханбейли.

- Проигнорировав объявленное сегодня в 12:00 гуманитарное прекращение огня, азербайджанские военные в 12:05 предприняли атаку на участок Караханбейли. Армия Карабаха предпринимает все меры по пресечению атаки противника, - заявила Степанян.