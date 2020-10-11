Попова назвала распространенную ошибку при сдаче тестов на коронавирус

Глава Роспотребнадзора посоветовала россиянам своевременно обращаться к врачу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, какую распространенную ошибку совершают граждане РФ, обращаясь к врачам за анализом на определение коронавируса COVID-19.

«Я не случайно подняла вопрос о тестах. Я трижды сдавала анализы, однако все они были отрицательными. Уже в стационаре выяснилось, что у меня пошло осложнение болезни», — сообщила глава Роспотребнадзора «Российской газете».

Попова отметила, что россияне, подозревающие у себя коронавирус, как показала статистика, медлят с обращением в больницу, которое может привести к неверным результатам теста.

Так, она отметила, что при сдаче анализов на коронавирус мазок берется из носа, но если человек обращается в врачам не своевременно, то инфекция успеет спуститься в легкие, и в мазке его не обнаружат.

Она настоятельно посоветовала тщательно следить за свои здоровьем и при первых признаках простуды обращаться к больницу, чтобы избежать возможного осложнения симптомов, которые могут быть вызваны именно COVID-19.