В школах снова пытаются запретить Хеллоуин

Дворик в Нью-Йорке, украшенный к Хеллоуину: сюда нечисть точно не сунется! Фото: СОЦСЕТИ

31 октября отмечается Хеллоуин, праздник относительно новый в нашей стране, но уже успевший обзавестись своими поклонниками и традициями.

В церкви, совете муфтиев и Госдуме данное торжество не одобряют. В очередной раз депутаты напомнили, что нецелесообразно отмечать данное мероприятие.

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой запретить отмечать Хеллоуин в образовательных учреждения.

Парламентарий подчеркивает, что в этом году многие родители сообщают ему о планах школ устроить торжество 31 октября. Детей склоняют к участию в мероприятии, делать костюмы нечисти, готовить тематические выступления.

Подобная практика может спровоцировать увлечение детей мистикой, сатанизмом и суицидами, добавил Милонов.

- Прошу Вас принять любые меры по недопущению проведения празднования «Хеллоуина» в российских школах и иных образовательных учреждениях,- цитирует обращение депутата NEWS.ru.

Для тех руководителей образовательных учреждений, которые решат провести праздник, депутат предлагает привлечь к дисциплинарной ответственности.

Ранее психотерапевт Никита Чернов объяснил, как шуточные маскарады и костюмированные вечеринки во время празднования Хеллоуина могут повлиять на эмоциональный настрой, пишет argumenti.ru.