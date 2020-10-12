Качество медицинской помощи детям в Нижегородской области повышается благодаря нацпроекту «Здравоохранение»

Сосновская ЦРБ

До конца 2020 года в 25 детских медицинских учреждений региона поступит 143 единицы нового оборудования. Поставки запланированы в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения...» нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется в стране в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

УЗИ-аппарат

«Дооснащение медицинских учреждений позволяет повысить доступность и улучшить качество помощи юным пациентам. Таким образом мы способствуем развитию профилактического направления в педиатрической службе. Закупка оборудования - одна из самых важных составляющих национального проекта, позволяющая системно подойти к решению проблемы», - отметил Глеб Никитин.

Рентген-аппарат

«За счет средств федерального и областного бюджетов приобретаются 7 рентгеновских цифровых аппаратов, 21 современный аппарат ультразвукового исследования, 15 ЛОР-комбайнов, оборудование для офтальмологических кабинетов. Также ожидается закупка 7 аппаратов для проведения ФГДС, оборудования для лабораторной диагностики и реабилитации», - рассказал Глеб Никитин.

Рабочее место рентген-лаборанта

Так, например, Сосновская ЦРБ получит новое высокотехнологичное медицинское оборудование на сумму около 14 млн рублей. Уже поставлен цифровой рентгенографический аппарат, ультразвуковой диагностический аппарат и иное оборудование. До конца года в медучреждение также поступят офтальмологический тонометр, электрокардиограф и автоматический дефибриллятор.